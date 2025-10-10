Садовый заявил, что отопительный сезон во Львове начнется позже, и анонсировал переход города «в режим тестирования»

По словам мэра Львова Андрея Садового, тестироваться будут все аспекты, важные для функционирования города (Фото: t.me/andriysadovyi/)

Об этом 10 октября заявил мэр города Андрей Садовый.

«Зима может быть сложной. Сегодняшняя ночь в Киеве это еще раз доказала. С завтрашнего дня переводим Львов в режим тестирования. Должны проверить все наши ресурсы, механизмы, обеспечение и оперативность. Делаем это каждый год, но впервые одновременно по всему городу. Уже в эти выходные отключим светофоры от основного питания и переведем их на альтернативное, чтобы убедиться, что в случае блэкаута они будут работать», — сказал он.

Реклама

По словам мэра Львова, тестироваться будут все аспекты, важные для функционирования города.

«То же самое касается воды, света, газа, общественного транспорта, связи и всего, что важно для функционирования города. Что касается отопления — действительно холодно. Но сейчас ситуация в стране такова, что в ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно — чтобы зимой тепло все-таки было. Мы со стороны городского совета делаем все необходимое, но прошу львовян: позаботьтесь о себе. Организуйте для себя альтернативные источники тепла и помогите тем, кто сам не справится», — подытожил Садовый.

Во Львовском горсовете также призвали горожан «проверить собственную готовность: работают ли генераторы, EcoFlow, павербанки, подготовить буржуйки, фонарики и теплую одежду».

В ночь на 5 октября Россия атаковала дронами и ракетами западные области Украины, в частности Львов, который пережил самый массированный комбинированный удар с начала войны. В результате атаки в селе Лапаевка погибла семья из четырех человек, среди которых — 15-летняя девочка.

Также во Львове после массированной атаки РФ горел индустриальный парк Sparrow. Всего в городе, по данным властей, повреждено более 1000 окон, школа, садик и церковь.

Всего 5 октября было зафиксировано 549 средств воздушного нападения РФ, в том числе более 50 крылатых ракет и два Кинжала. ПВО обезвредила 478 воздушных целей, в том числе 38 КР и один Кинжал.