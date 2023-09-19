Полиция показала первые минуты после российского обстрела Львова — видео с бодикамер патрульных

19 сентября, 16:56
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Россияне атаковали Львов иранскими дронами-камикадзе Shahed приблизительно в 5 утра (Фото:Патрульна поліція України/Facebook)

Россияне атаковали Львов иранскими дронами-камикадзе Shahed приблизительно в 5 утра (Фото:Патрульна поліція України/Facebook)

Полиция опубликовала видео с бодикамер патрульных, которые зафиксировали первые минуты после российского обстрела Львова в ночь на вторник, 19 сентября.

«Сегодня во время утренней атаки на Львов патрульные 2-го батальона сразу отправились на место взрыва, где под завалами оказались люди. Существовала угроза повторных ударов беспилотниками, так что времени на размышления не было», — говорится в подписи к видео в Facebook.

Видео дня

Правоохранителям и неравнодушным гражданам удалось высвободить женщину и мужчину из-под обломков. В пресс-службе уточнили, что 26-летнего мужчину госпитализировали, а 29-летняя потерпевшая предварительно отказалась от госпитализации.

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Россияне атаковали Львов иранскими дронами-камикадзе Shahed приблизительно в 5 утра, попав в три промышленных склада. Там были продукты питания, бытовая химия, гуманитарная помощь. Огонь охватил почти 10 тысяч кв.м. территории. Погиб человек, еще двое пострадали.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал возгорание одним из самых масштабных пожаров в городе с точки зрения разрушений и ущерба. По его словам, он составит сотни миллионов гривен.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Львов Полиция Видео Патрульная полиция Война России против Украины

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