«Вероятно, целились в Степана Бандеру». Очевидцы рассказали о российском ударе дроном по центру Львова

Российский шахед попал в центре Львова рядом с памятником Бандере, 15 января 2026 года (Фото: Скриншот видео / Андрей Садовый)

Очевидцы рассказали подробности российской атаки дроном на центр Львова в четверг, 15 января, в результате которой есть попадание на территории детской площадки рядом с памятником Степану Бандере.

«Подскочила на кровати. Думаю: „О, это где-то близко“. Видимо, россияне целились в Степана [Бандеру], а попали в площадку. Стекла повылетали… Ну ничего, мы выдержим, мы стойкие», — рассказала Суспильному очевидица обстрела.

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Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что рядом с местом попадания были тракторист и коммунальщики, которые убирали снег, но пострадавших, предварительно, нет.

По данным мэра, в результате атаки взрывной волной выбиты окна в соседнем корпусе политехники и жилых домах. Временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Троллейбусные маршруты № 27, № 32 и № 38 не курсируют, добавил Садовый.

Под утро 15 января во Львове прогремели взрывы на фоне предупреждения об угрозе шахедов. Впоследствии глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о попадании БпЛА в центре Львова, на улице Степана Бандеры.