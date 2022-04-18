«У многих — поражение головы». Глава ОВА рассказал о состоянии пострадавших в результате ракетного удара РФ по Львову 18 апреля, 17:34 Цей матеріал також доступний українською В результате ракетных ударов РФ по Львову погибли семь человек, 11 пострадали (Фото:Максим Козицкий/Telegram)

В результате ракетных ударов войск РФ по Львову в больницы Львовской области госпитализировали 11 пострадавших, среди которых ребенок.

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Об этом сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

Он отметил, что среди пострадавших есть трехлетний мальчик. Ребенок и мама, вынужденные переселенцы из Харькова, на момент удара находились в отеле. Осколками от окна мальчику отсекло часть пальца на руке. Сейчас ребенок в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

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Сообщается, что трое пострадавших находятся в реанимации. Некоторых направили на операции. Врачи говорят, что в результате взрыва люди получили множественные травмы. В частности, у многих пострадавших поражения головы и головного мозга. Средний возраст пациентов — 35−45 лет.

На СТО, в которую попала российская ракета, находились около 20 человек. Погибли семь мирных жителей, четверо из них — работники станции технического обслуживания, отметил Козицкий.

Напомним, утром 18 апреля российские войска нанесли четыре ракетных удара по Львову. Семь погибших, трое из 11 раненых в реанимации — таковы последствия ракетных ударов по городу.

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