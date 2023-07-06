Удар РФ по Львову: оккупанты запустили десять крылатых ракет, семь удалось уничтожить — Воздушные силы 6 июля, 08:47 Воздушные силы сообщили об уничтожении семи ракет из десяти (Фото:www.facebook.com/PvkZahid)

Зенитные ракетные подразделения и авиация Воздушных сил уничтожили семь из 10 крылатых ракет Калибр, которыми РФ атаковала Львовскую область в ночь на четверг, 6 июля.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

Согласно сообщению, противник нанес удар около часа ночи из акватории Черного моря.

Пуски крылатых ракет Калибр были осуществлены с надводных носителей и подводных лодок.

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Несколько групп ракет сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра. Затем резко изменили курс на Запад.

В ночь на 6 июля во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу.

Во Львове российские ракеты попали в жилой дом, известно о четырех погибших и 32 пострадавших. Также повреждено немало объектов гражданской инфраструктуры.