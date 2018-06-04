Львов накрыла непогода: оторванные конструкции, град и порыв труб

Во Львове 4 июня непогода: конструкция оторвалась на перекрестке Городецкой и проспекта Чорновола

В понедельник после обеда, 4 июня, жители Львова стали свидетелями непогоды с дождем, градом и сильными порывами ветра.

Как пишет Игорь Зинкевич, на перекрестке Городецкой и проспекта Чорновола падали ремонтные конструкции, а на углу Галицкой и площади Рынок сорвалась часть фасада здания, в результате чего травмы получил иностранец из Баку. Его госпитализировали.

Издание 032.ua добавляет, на улице Бенедиктович в результате непогоды прорвало канализацию.

Синоптики обещают 5 июня во Львове грозы, местами шквалы 15 - 20 м/с, град.

Напомним, по данным Укргидрометцентра в ближайшие сутки погоду в Украине определит тепла, но влажная воздушная масса.