«Львовян хотят обокрасть на 500 миллионов». Садовый анонсировал важное решение суда 29 мая, 16:27 Андрей Садовый (Фото:Андрей Садовый / Facebook)

Во вторник, 30 мая, Апелляционный хозяйственный суд Львова объявит решение по делу о приватизации земли и регистрации права собственности на несуществующий торговый центр на месте бывшего рынка Добробут в центре города.



Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.



«Львовян хотят обокрасть на 500 миллионов гривен. Буду завтра на суде вместе с заместителями и членами исполкома. Это действительно важное дело!», — заявил он.

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Как сообщает Zaxid.net, дело об участке 0,66 га на площади Осмомысла за оперным театром тянется с начала 1990-х. Тогда городской совет совместно с украинско-австрийской фирмой основал ООО Галинвест и планировал построить здесь пятиэтажный отель. Из-за кризиса строительство остановилось на уровне фундамента, а на его месте обустроили временный рынок Добробут.

В 2004 году компании, которые владели долями Галинвеста, исключили городской совет из перечня учредителей. В 2020—2022 годах ООО Галинвест зарегистрировало право пользования участком и право собственности на промышленно-продовольственный торговый центр площадью 5211 м², которого на самом деле не существует.

Впоследствии Галинвест закрыл рынок Добробут и позволил компании Евротрек обустроить на его месте супермаркет Арсен, который заработал в апреле 2023 года. При этом никаких разрешений на это строительство городской совет не выдавал.

Присвоение коммунального участка и имущества Львовский горсовет оспаривает в суде. 2 марта Хозяйственный суд Львовской области в удовлетворении иска отказал.

Согласно данным аналитической системы YouControl, ООО «Совместное украинско-австрийское предприятие Галинвест принадлежит австрийской компании Ост-инвест-унд Баупроектменеджмент Г. М.Б.Г, конечным бенефициаром которого является львовянин Валерий Холодило. Фирма зарегистрирована по адресу рынка Добробут на ул. Старой, 3.