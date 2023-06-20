Атака дронов на Львов: было три попадания в критически важный объект — ОВА 20 июня, 09:27 Львов после атаки РФ 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Во Львове в результате атаки России дронами-камикадзе Shahed во вторник, 20 июня, зафиксировали три попадания по критически важному объекту.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Беспилотники ударили по городу во время воздушной тревоги около 5 утра.

«Повреждено перекрытие между этажами, выбиты окна. Жертв или пострадавших нет. Был пожар», — рассказал Козицкий.

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Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что после обстрела и попадания по объекту критической инфраструктуры три трамвая в городе изменили маршрут.

В ночь на 20 июня Россия осуществила массированную атаку на Украину — в нескольких регионах прогремели взрывы. По данным Генштаба, из 35 запущенных иранских дронов-камикадзе Shahed силы ПВО сбили 32. Власти Киева сообщили, что в воздушном пространстве столицы уничтожили все приблизительно 20 воздушных целей, которые на нее летели.

