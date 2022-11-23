Львов и Винницкая область подверглись ударам РФ. Под обстрелом критическая инфраструктура 23 ноября, 14:48 Из-за ударов РФ есть перебои со светом и водой (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/REUTERS)

В среду, 23 ноября, российские войска совершили очередную террористическую атаку на объекты критической инфраструктуры Украины.

Прилеты зафиксированы, в частности, во Львове и Винницкой области, о чем сообщили в соцсетях местные власти.

«Винницкая область под обстрелом врага — объекты критической инфраструктуры!», — говорится в Telegram-канале местной ОВА.

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По словам мэра Львова Андрея Садового, удары РФ повредили энергосистему.

«Весь город — без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях», — призвал он граждан.

Известно также об ударах по критической инфраструктуре Киева.

При этом воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.