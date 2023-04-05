Главный храм УПЦ МП во Львове переходит в ПЦУ 5 апреля, 12:53 Громада Свято-Георгиевского Кафедрального собора УПЦ МП приняла решение о переходе в ПЦУ (Фото:Андрей Садовый/Telegram)

В среду, 5 апреля, громада главного храма Львовской епархии УПЦ МП Свято-Георгиевского Кафедрального собора во Львове приняла решение о переходе в Православную церковь Украины.

Как сообщает издание ZAXID.NET, этот процесс сопровождался спорами и небольшими столкновения между прихожанами собора.

Состоялось голосование, после которого декан Львовской епархии ПЦУ отец Олег Древняк в сослужении духовенства епархии провел первое в храме богослужение на украинском языке.

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Соответствующее видео обнародовал директор департамента гуманитарной политики Львовского горсовета Евгений Бойко.

Решение громады о переходе в ПЦУ прокомментировал и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата. Прихожане принимают решение о переходе в ПЦУ. Надеюсь, уже в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ», — написал он в своем Telegram.

В то же время, в УПЦ МП утверждают, что громада не принимала никаких решений о переходе в ПЦУ.

Там заявили, что в храм якобы ворвались неизвестные и провели сборы с участием заместителя главы Львовского облсовета Юрия Холода.

Сам Холод опубликовал видео, на котором зафиксирован весь процесс голосования.

Накануне мэр Львова Андрей Садовый отмечал, что ситуация касательно земли Свято-Георгиевского собора сложная, так как имущество принадлежит религиозной громаде, которая «на словах отрекается от МП».

«Поэтому здесь есть два варианта: официально стать Украинской церковью, или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены», — сообщал он.

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