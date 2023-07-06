Садовый рассказал о разрушениях после одной из крупнейших атак на Львов. Число погибших возросло до четырех 6 июля, 07:15 Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому во Львове в ночь на 6 июля (Фото:МВД)

Мэр Львова Андрей Садовый назвал ракетный удар по городу в ночь на четверг, 6 июля, в результате которого есть погибшие и раненые, одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру.

В МВД заявили, что число погибших возросло до четырех, пострадали девять человек. По словам Садового, «все выглядит так, что будут еще погибшие». Чрезвычайники спасли семь человек, эвакуировали — 64.

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В поврежденном в результате ракетной атаки многоквартирном доме разрушены третий и четвертый этажи в двух подъездах.

«Очень большие разрушения: разрушено более 50 квартир, в домах просто снесло крышу. Разрушение офисного комплекса, разрушения в школе, в общежитиях Львовской политехники», — рассказал городской голова.

Он предполагает, что поддержка потребуется сотням людей, а убытки, предварительно, можно оценить в десятки миллионов гривен.

В ночь на 6 июля во всех областях Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. Во Львове российские ракеты попали в жилой дом. Продолжается разбор завалов.

