Авиаудар РФ по Львову: шесть крылатых ракет были выпущены из акватории Черного моря — Воздушное командование Запад

18 марта, 09:01
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Оккупанты нанесли удар по Львову (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

Оккупанты нанесли удар по Львову (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

Российские оккупанты нанесли авиаудар по территории в районе Львовского аэропорта, по предварительным данным, было выпущено шесть крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря.

Об этом сообщает Воздушное командование Запад.

https://www.youtube.com/embed/3seOZPyhd_4

Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования Запад уничтожены.

https://www.facebook.com/PvkZahid/posts/1712029555804281

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в пятницу, 18 марта несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу, от ударов его здания уничтожены.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Львов Война России против Украины

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