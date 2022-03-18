Здания уничтожены. Во Львове несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу — Садовый 18 марта, 08:36 Цей матеріал також доступний українською Андрей Садовый (Фото:city-adm.lviv.ua)

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в пятницу, 18 марта несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу, от ударов его здания уничтожены.

По его словам, активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет.

На месте работают спасатели и коммунальные службы.

Слушайте подкаст на эту тему

В пятницу, 18 марта, около 6:50 утра во Львове было слышно три взрыва и большой черный дым на окраине города.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.