Здания уничтожены. Во Львове несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу — Садовый

18 марта, 08:36
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Андрей Садовый (Фото:city-adm.lviv.ua)

Андрей Садовый (Фото:city-adm.lviv.ua)

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в пятницу, 18 марта несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу, от ударов его здания уничтожены.

По его словам, активная работа завода была заранее остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет.

https://www.youtube.com/embed/3seOZPyhd_4
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/536131917874916

На месте работают спасатели и коммунальные службы.

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В пятницу, 18 марта, около 6:50 утра во Львове было слышно три взрыва и большой черный дым на окраине города.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Львов Война России против Украины

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