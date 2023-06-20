Россияне атаковали Львов дронами, попав в объект критической инфраструктуры 20 июня, 07:05 Львов (Фото:Pavlo Palamarchuk/Reuters)

Российские оккупанты ранним утром во вторник, 20 июня, атаковали Львов ударными дронами. В городе есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Во время масштабной воздушной тревоги по Украине мэр города Андрей Садовый около 05:00 написал в Telegram о взрывах в регионе.

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По словам Козицкого, на месте попадания начался пожар, туда прибыли все необходимые службы. Пострадавших среди людей в результате российской атаки нет.

Вскоре Садовый сообщил, что после обстрела три трамвая во Львове сменили маршрут.

«Трамвайные маршруты 3 и 9 сократились до Академии искусств, а трамвайный маршрут № 4 едет через улицу Городоцкую. Кроме того, на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик», — написал он.

В ночь на 20 июня Россия совершила массированную атаку на Украину — в нескольких регионах прогремели взрывы. По данным Генштаба, предварительно, из 30 запущенных иранских дронов-камикадзе Shahed силы ПВО сбили 28. Власти Киева сообщили, что в воздушном пространстве столицы уничтожили все приблизительно 20 летевших на нее воздушных целей.

