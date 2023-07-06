Во Львове все укрытия должны быть открыты круглосуточно — Садовый 6 июля, 17:39 Последствия ракетной атаки на Львов 6 июля (Фото:Роман Балук/Рейтер)

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение, что все укрытия Львовской общины должны быть открыты круглосуточно. Такое решение принято из-за жалоб жителей города на закрытие укрытия во время ночной ракетной атаки россиян на Львов в четверг, 6 июля.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

По его словам, из-за того, что обеспечить открытие убежищ полностью невозможно, во Львове запрещают закрывать укрытия.

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Он отметил, что ответственные лица, определенные владельцем здания, должны наработать схему, по которой укрытия будут в свободном доступе круглосуточно.

Он также сказал, что россиянам неважно расстояние города, чтобы обстреливать его, поэтому надо позаботиться о своей безопасности.

«Это решение окончательное и обсуждению не подлежит», — добавил Садовый.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во Львове во время обстрела России были закрыты по меньшей мере десять укрытий.

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.

В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушениям подверглись более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что количество погибших в результате ракетного удара РФ по Львову возросло до пяти человек.

Козицкий уточнил, что обломки сбитых российских ракет также упали во Львовском и Золочевском районах области, есть незначительные разрушения.

