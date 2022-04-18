Семеро погибших, 40 поврежденных авто, пострадали три объекта военной инфраструктуры: что известно о последствиях ракетных ударов по Львову 18 апреля, 13:04 Цей матеріал також доступний українською Одна из ракет попала в шинтомонтажный сервис, пострадали либо уничтожены около 40 автомобилей (Фото:Андрей Садовый / Facebook)

Утром в понедельник, 18 апреля, российские войска нанесли серию ракетных ударов по Львову. По меньшей мере 6 человек погибли, 11 получили ранения, среди них ребенок.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Сегодня утром российская армия нанесла по Львову как минимум четыре ракетных удара, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий (мэр Львова Андрей Садовый сообщал даже о пяти ударах).

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По информации Козицкого, три ракеты попали в объекты военной инфраструктуры, еще один — в шиномонтаж. Жертвами атаки стали 6 человек, еще 11 ранены (включая ребенка).

Известно, что из-за нанесенных ударов произошли пожары, пострадавшие объекты получили «существенные повреждения. Были повреждены или уничтожены около 40 автомобилей, также от ударной волны после одного из ударов были разбиты окна в ближайшем отеле, где живут эвакуированные украинцы.

По данным Укрзализныци, несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами во Львове. Однако львовский железнодорожный вокзал работает, после отбоя воздушной тревоги посадку и высадку пассажиров продолжили.

НВ следит за главными последствиями ракетных ударов по Львову 18 апреля 2022.

12:49 Число погибших увеличилось до семи человек

Об этом сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий. По его словам, из 11 раненых трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У одного травмированного ребенка незначительные повреждения. Данные о погибших и пострадавших могут меняться, отметил Козицкий.

«Три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одна — по шиномонтажу. Первый объект — это неиспользуемые склады. В результате попаданий произошли пожары. На обоих объектах их уже полностью потушили. Подразделения ГСЧС разбирают завалы. Оба объекта разрушены полностью. Вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства», — рассказал глава ОВА о ситуации на 12:30.



По предварительным данным, ракеты были выпущены из Каспийского региона.

11:19 Количество раненых увеличилось до 11 человек

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.



11:00 Во Львове, который утром пострадал от ракетных ударов, снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога зазвучала снова после полуторачасового перерыва. Власти города просят людей не пренебрегать опасностью и немедленно уйти в укрытие.

10:09 Во Львове перекрыта для проезда часть улиц города

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

«Перекрыто движение по улицам: Левандовская (от ул. Сяйво до ул. Шевченко), ул. Шевченко в районе поворота на ул. Туннельную (отель НТОН)», — сообщил городской голова.

Отель НТОН (Nton) расположен неподалеку от центра Львова, на улице Шевченко, 154Б.



09:40 Пострадавших на вокзале Львова нет, он уже возобновил работу

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин. По его словам, несколько ракет попали рядом с «железнодорожными объектами», однако раненых и жертв среди работников компании либо пассажиров нет.

09:30 Удар РФ по Львову: ракеты попали по гражданской инфраструктуре — ОПУ

Об этом сообщил у себя в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Сразу пять мощных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова. Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично заявляя на весь мир о своем „праве“ убивать украинцев», — подчеркнул он.



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