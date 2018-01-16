Луценко: В Николаеве задержаны члены ОПГ во главе с депутатом горсовета

Вечером, 15 января, в Николаеве задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции Оппозиционный блок Николаевского городского совета Игорь Копейка, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня вечером в Николаеве полицией и прокурорами задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции Оппозиционный блок Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

По информации генерального прокурора, данная группировка систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 тыс. гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство. В настоящее время пятеро участников группы задержаны.

"Пусть приснится им мультик", - написал Луценко.

Напомним, 29 августа в Николаеве правоохранители провели боле 90 обысков у ряда местных политиков и предпринимателей. В результате спецоперации в Николаеве были задержаны пять членов преступной группировки во главе с лидером банды Титовым, более известным в криминальном мире как Мультик.