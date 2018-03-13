Луценко: У следствия есть видеодоказательства контактирования Рубана с Захарченко

У следователей есть аудио - и видеодоказательства относительно контактирования руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке теракта, и главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала ZIK.

Так, по словам Луценко, сейчас в профильном институте СБУ проводится экспертиза видео и аудиозаписей и она будет завершена "на этой неделе".

"У нас есть доказательства, выложенные в аудио, что он контактировал с Захарченко и планировал террористический акт", - добавил он.

Луценко заявил, что все доказательства по делу Рубана будут обнародованы после завершения следствия.

"Когда следствие будет считать возможным, доказательства будут обнародованы. Например, у нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию "ДНР", потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержание", - отметил Луценко.

По словам Луценко, у следствия есть серьезные доказательства в подтверждение того, что готовился теракт.

"Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. Все сомневаются, что версия председателя СБУ подтверждена. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе - с минометами, автоматами и гранатами", - заявил Луценко.

Напомним, что по версии прокуратуры, в группировку Рубана входили несколько человек: Захарченков, Березень, Лящ и Мезенцев. Мезенцев является помощником нардепа Савченко.

8 марта Рубан был задержан на КПВВ Майорск с арсеналом оружия. Ему объявили подозрение по ч.1 ст. 263 УК Незаконное обращение с оружием, и ч.1 ст.14 Приготовление к преступлению, ч.3 ст.258 Террористический акт.

Согласно решению суда, Рубан взят под стражу на два месяца.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Рубан с сообщниками готовился дестабилизировать украинское общество с помощью массовых террористических атак.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что жертвами терактов могли стать тысячи мирных жителей, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты.

Сам же Рубан все обвинения отверг, заявив, что против него провели организованную спецоперацию.