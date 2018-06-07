Луценко: Следователи готовят еще одно подозрение в деле о покушении на Бабченко

Луценко анонсировал нового подозреваемого. Сейчас по делу Бабченко объявлено о подозрении одному человеку

Следователи готовят официальную подозрение еще одному лицу в рамках производства о подготовке убийства журналиста Аркадия Бабченко.

О новом фигуранте расследования заявил в четверг, 7 июня, генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Украинская правда.

На вопрос журналистов о личности нового подозреваемого он ответил: "Когда оно (подозрение - ред..) будет осуществлено ​​юридически, тогда вы о нем узнаете", - ответил он.

Напомним, Служба безопасности Украины предупредила убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, имитировав его смерть. Председатель СБУ Василий Грицак заявлял, что правоохранители за время спецоперации узнали, что покушение на Бабченко и еще 47 человек заказали российские спецслужбы.

Ранее по этому делу был один задержанный - украинский предприниматель Борис Герман. Он является исполнительным директором украинского-германского СП Шмайсер - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. Ему объявили о подозрении (по ч.1 ст.14, ч.3 ст. 27 ч.3 ст.258 УК Украины организация приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека). Германа взяли под стражу на два месяца.

При этом он планировал осуществить в Украине еще 30 убийств.

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