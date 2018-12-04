Луценко пригрозил закрывать спортклубы, готовящие титушек

По словам Луценко, владельцы спортклубов будут отвечать как за своих работников, так и за посетителей

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что спортивные клубы и охранные стуктуры, которые предоставляют титушек для разного рода провокаций и рейдерских захватов, будут закрывать.

Об этом он сказал во вторник, 4 декабря, во время совещания руководства правоохранительных органов в Одессе, передает УНИАН.

"Мы также будем отрабатывать исполнителей. Охранные структуры области, спортивные школы должны осознать, что наличие их работников и посетителей в силовых акциях на улицах отзовется, собственно, для этих структур и их владельцев. Если найдется титушка, то отвечать будет и его клуб, и владелец клуба. То же касается и охранных структур - отвечать будет и охранная фирма, и ее владелец", - пригрозил глава ГПУ.