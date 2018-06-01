Луценко пообещал предоставить охрану 30 людям, которых собирались убить наряду с Бабченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что всем людям, которых собирался убить организатор "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, будет предоставлена охрана.

Он сообщил, что полный список имен находится в распоряжении СБУ, передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - заявил Луценко.

31 мая Шевченковский районный суд арестовал подозреваемого в организации "убийства"российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. Согласно легенде, киллер выстрелил ему в спину.

Смотрите также

На следующий день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что силовики инсценировали убийство Бабченко, чтобы выявить организатора заказного убийства и заказчика. По данным следствия, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г" Борис Львович Герман. Он планировал осуществить в Украине 30 убийств.

Смотрите также

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.