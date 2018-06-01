01 июня 2018, пятница

Луценко пообещал предоставить охрану 30 людям, которых собирались убить наряду с Бабченко

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Генпрокурор Луценко отметил, что СБУ получила список потенциальных жертв
Фото: Юрий Луценко via Facebook

Генпрокурор Луценко отметил, что СБУ получила список потенциальных жертв

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что всем людям, которых собирался убить организатор "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, будет предоставлена охрана.

Он сообщил, что полный список имен находится в распоряжении СБУ, передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - заявил Луценко.

31 мая Шевченковский районный суд арестовал подозреваемого в организации "убийства"российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. Согласно легенде, киллер выстрелил ему в спину.

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На следующий день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что силовики инсценировали убийство Бабченко, чтобы выявить организатора заказного убийства и заказчика. По данным следствия, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г" Борис Львович Герман. Он планировал осуществить в Украине 30 убийств.

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Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.

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