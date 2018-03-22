Луценко: Оружие для совершения теракта Савченко и Рубану передавали российские военные

У следствия есть факты об участии Российской Федерации в содействии народному депутату Надежде Савченко и главе Центра освобождения пленных Владимиру Рубану в подготовке вооруженного госпереворота, заявил генпрокурор Юрий Луценко на заседании регламентного комитета Рады.

По словам генпрокурора, следствие установило факт передачи оружия военнослужащими ВС РФ, пишет Интерфакс-Украина.

Луценко также озвучил фамилии и позывные российских военных, а также их фамилии-прикрытия, под которыми они работали на оккупированных территориях Донбасса. Среди военных РФ был полковник.

Ранее Луценко сообщил, что Савченко обращалась к офицерам украинской армии с просьбой о помощи в подготовке терактов. Генпрокурор заявил, что у него есть показания одного из офицеров ВСУ.

Напомним, что 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в здании Верховной Рады.

По его словам, во время атаки Савченко планировала использовать гранаты, миномет и автоматы, чтобы уничтожить сначала ложу и купол Верховной Рады, а потом "автоматами добивать тех, кто выживет".

Сама Савченко обвинения в свой адрес назвала "абсурдом", заявив, что об уничтожении Администрации президента и парламента не думал только ленивый.