Луценко опроверг заявление организатора "убийства" Бабченко о его сотрудничестве с украинской контрразведкой

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опроверг слова подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа о его сотрудничестве с украинской контрразведкой.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

"Не был он никаким сотрудником [украинской контрразведки, - Ред.], это очевидно. Конечно, мы это проверили еще до того, как состоялось вчерашнее судебное заседание", — сказал Луценко.

Напомним, что вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

СБУ задержала организатора покушения на журналиста, им оказался гражданин Украины "Г". Впоследствии стало известно, что это владелец ООО Украинско-немецкого совместного предприятия (единственной частной оружейной компании в стране) Шмайсер Борис Герман. По данным СБУ, организатора завербовали российские спецслужбы.

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При этом он планировал осуществить в Украине еще 30 убийств.

31 мая во время заседания суда, который избирал ему меру пресечения, Борис Герман заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой.

"Я сотрудничаю с внутренней разведкой по выявлению на территории Украины действий России для смены украинской власти. Контрразведка дала мне возможность и полномочия изучать связи, то есть изучать потоки денег которые приходят в Украину через кого и кому...", - сообщил он.