01 июня 2018, пятница

Луценко о деле Бабченко: Следствие получило список 47 потенциальных жертв, большинство - журналисты

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Юрий Луценко: Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке жертв
Фото: ГПУ

Юрий Луценко: Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке жертв

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в результате спецоперации СБУ с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко был получен список 47 потенциальных жертв.

"В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс-российские журналисты", - заявил Луценко на своей странице в Facebook.

По словам главы Генпрокуратуры, всех лиц из "заказного списка" проинформировали об опасности, на данный момент организуется их защита.

Луценко подчеркнул, что без инсценировки убийства Бабченко и задержания организатора покушения Бориса Германа эти данные невозможно было получить.

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"Задержание Г. до теракта не обезвредило бы угрозу всем этим людям. Имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике", - сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что в ходе расследования покушения на жизнь Бабченко были получены важные доказательства связей организатора убийства с российскими спецслужбами, о чем будет проинформировано позже.

Напомним, по данным следствия, организатор убийства Бабченко Борис Герман имел в распоряжении список из более 30 человек, ликвидацию которых "заказали" российские спецслужбы. О двух он рассказал "киллеру" Бабченко Алексею Цымбалюку. Это одесский проукраинский активист и бывший сотрудник ФСБ РФ, который находится в Украине.

29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. Согласно легенде, киллер выстрелил ему в спину.

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На следующий день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что силовики инсценировали убийство Бабченко, чтобы выявить организатора заказного убийства и заказчика. По данным следствия, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г" Борис Львович Герман. Он планировал осуществить в Украине 30 убийств.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.

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