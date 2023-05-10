«Детская травма». Молодой человек, который во Львове громко слушал песню путиниста Лепса, рассчитывает на «белый билет» 10 мая, 08:42 Зайцев слушал Лепса и агрессивно отреагировал на замечания (Фото:www.facebook.com/roman.hursky)

Лукьян Зайцев из Одессы, который в центре Львова слушал песни сторонника диктатора Путина, российского певца Григория Лепса, а затем получил повестку, рассказал, что рассчитывает на «белый билет».

Об этом сообщает ТСН.ua.

«Мне нужно будет пойти в военкомат. У меня детская травма – нет двух пальцев», – рассказал Зайцев.

На уточняющий вопрос о том, идет ли речь о «белом билете», молодой человек ответил так: «Надо будет показать это и актуализировать».

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На вопрос о том, почему возник конфликт по его версии, он ответил следующим образом:

«Видимо, просто была неправильная работа организма. В итоге я неправильно поступил в этой ситуации – не нужно было хвататься за телефон, и все это не раздулось бы», — сказал он.

К этому он добавил, что песня Лепса была у него в медиатеке, но он удалил и больше его не слушает.

Львовский музыкант и журналист Роман Гурский, который и зафиксировал как молодые люди слушали Лепса, рассказал, что по его данным, этот парень, возможно, с октября живет во Львове.

«Как оказалось, они (одессит вместе с другими, кто находился в автомобиле – ред.) уже пол года тусуются во Львове. Ребята подумали, что Бога за бороду схватили. Во время разговора меня спросили: „А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?“, потом этот парень извинялся на камеру. Изменил ли он свое мнение? Если честно, то я бы не очень на это рассчитывал», — отметил он.

По мнению Гурского, если бы не вмешательство патрульных полицейских, то с ним уже по-другому разговаривали бы неравнодушные львовяне.

8 мая журналист Роман Гурский сообщил, что в центре Львова три молодых человека слушали в авто музыку российского певца Григория Лепса, который поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина и находится под санкциями ЕС и СНБО.

На видео видно, что журналист подошел к авто и спросил, «нормально ли им слушать москальскую музыку сейчас». В ответ один из пассажиров начал вырывать у него из рук мобильный и нецензурно выражаться.

По словам журналиста, также мужчина из авто спросил у него: «А если бы твоя музыка была в зоне политических конфликтов?»

Затем всем трем парням вручили повестки.