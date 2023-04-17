Россияне массированно обстреляли Никопольщину: есть ранения и разрушения

17 апреля, 22:37
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Последствия обстрела Никопольского района (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Последствия обстрела Никопольского района (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что россияне массированно обстреляли Никополь и его окрестности.

В результате обстрелов из артиллерии в Никопольском районе ранен 42-летний мужчина. Он получил не тяжелые осколочные поражения, госпитализирован в травматологию.

Также в результате обстрелов повреждено учебное заведение, медицинское учреждение, частное предприятие, возник пожар в 2-х этажном нежилом здании.

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Всего повреждения получили 2 многоэтажных здания, 9 жилых домов, 2 нежилых здания, 3 хозяйственные сооружения, две легковушки и грузовик, вышки сотовой связи и линия электропередачи.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Никополь Война России против Украины Николай Лукашук

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