Россияне массированно обстреляли Никопольщину: есть ранения и разрушения
Последствия обстрела Никопольского района (Фото:Николай Лукашук/Telegram)
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что россияне массированно обстреляли Никополь и его окрестности.
В результате обстрелов из артиллерии в Никопольском районе ранен 42-летний мужчина. Он получил не тяжелые осколочные поражения, госпитализирован в травматологию.
Также в результате обстрелов повреждено учебное заведение, медицинское учреждение, частное предприятие, возник пожар в 2-х этажном нежилом здании.
Всего повреждения получили 2 многоэтажных здания, 9 жилых домов, 2 нежилых здания, 3 хозяйственные сооружения, две легковушки и грузовик, вышки сотовой связи и линия электропередачи.