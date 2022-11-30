Россияне из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, ранив пожилую женщину 30 ноября, 01:27 Последствия обстрелов Мироновской громады Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что во второй половине 29 ноября россияне обстреляли из артиллерии Мировскую громаду Никопольского района.



В результате обстрела пострадала пожилая женщина 1949 года рождения, которая получила легкие повреждения. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно.



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На территории общины оккупанты повредили также около пяти частных домов, хозяйственное сооружение и газопровод.

В ночь на вторник, 29 ноября, войска РФ выпустили по Днепру четыре ракеты. В результате атаки российских оккупантов погибших и раненых нет. Ночью войска РФ также обстреливали Никопольский район из Ураганов и тяжелой артиллерии.