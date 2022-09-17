Запустили пять Искандеров. В Днепропетровской области сообщили детали обстрела из-за которого погибло два человека

17 сентября, 02:02
Поделиться:
Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал подробности обстрелов области российскими оккупантами.

Он отметил, что оккупанты ударили по области ракетами Искандер.

«Погибли двое гражданских, трое — пострадали. Сегодня Днепропетровщину атаковало пять вражеских ракет. Три сбило наше ПВО. Это были Искандеры-К», — сообщил Лукашук.

Видео дня

Он напомнил, что в Зеленодольской громаде в результате обстрелов погибли двое мужчин, один человек был госпитализирован.

Также два человека пострадали после обстрела Марганцевской громады из РСЗО Град. Был разрушен частный дом и газопровод.

Читайте также:
ПВО сбила три Искандера и беспилотник россиян в Днепропетровской области — Воздушные силы

В пятницу, 16 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область и убили двух мужчин в Большой Костромке. Им было 48 и 52 года.

https://www.youtube.com/watch?v=UvBnSeIZD5M
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Искандер Война России против Украины Николай Лукашук

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X