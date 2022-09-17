Запустили пять Искандеров. В Днепропетровской области сообщили детали обстрела из-за которого погибло два человека 17 сентября, 02:02 Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал подробности обстрелов области российскими оккупантами.



Он отметил, что оккупанты ударили по области ракетами Искандер.

«Погибли двое гражданских, трое — пострадали. Сегодня Днепропетровщину атаковало пять вражеских ракет. Три сбило наше ПВО. Это были Искандеры-К», — сообщил Лукашук.

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Он напомнил, что в Зеленодольской громаде в результате обстрелов погибли двое мужчин, один человек был госпитализирован.

Также два человека пострадали после обстрела Марганцевской громады из РСЗО Град. Был разрушен частный дом и газопровод.

В пятницу, 16 сентября, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область и убили двух мужчин в Большой Костромке. Им было 48 и 52 года.



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