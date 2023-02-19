Оккупанты обстреляли Никополь, повредив десяток жилых домов 19 февраля, 01:28 Последствия российских ударов по Никополю (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь.



В результате обстрелов повреждено здание медучреждения, два учебных заведения, адвокатское бюро, почти десяток многоэтажек и электросети.

Россияне также ударили по Марганцу, повредив жилые дома и хозяйственное сооружение. Обошлось без жертв.

Видео дня