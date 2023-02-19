Оккупанты обстреляли Никополь, повредив десяток жилых домов

19 февраля, 01:28
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Последствия российских ударов по Никополю (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Последствия российских ударов по Никополю (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь.

В результате обстрелов повреждено здание медучреждения, два учебных заведения, адвокатское бюро, почти десяток многоэтажек и электросети.

Россияне также ударили по Марганцу, повредив жилые дома и хозяйственное сооружение. Обошлось без жертв.

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https://www.youtube.com/watch?v=Ahg7Ydn1FYY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Днепропетровская область Война в Украине Никополь Война России против Украины Николай Лукашук

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