Россияне ударили из тяжелой артиллерии по двум районам Днепропетровской области: есть разрушения
Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские войска из тяжелой артиллерии обстреляли два района Днепропетровщины.
После обеда россияне провели обстрел Мировской громады Никопольского района: повреждены три частных жилых дома, хозяйственные постройки, автомобиль, солнечные панели, газопровод, электросети.
Также оккупанты обстреливали Великомихайловскую громаду Синельниковского района: последствия уточняются.
К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.
За прошедшие сутки российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.
Около двух десятков вражеских снарядов прилетели на территорию Красногригорьевской и Марганецкой громад. В результате в одном из сел повреждены электросети.