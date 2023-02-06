Россияне ударили из тяжелой артиллерии по двум районам Днепропетровской области: есть разрушения 6 февраля, 21:35 Последствия обстрелов Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что российские войска из тяжелой артиллерии обстреляли два района Днепропетровщины.



После обеда россияне провели обстрел Мировской громады Никопольского района: повреждены три частных жилых дома, хозяйственные постройки, автомобиль, солнечные панели, газопровод, электросети.

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Также оккупанты обстреливали Великомихайловскую громаду Синельниковского района: последствия уточняются.

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

За прошедшие сутки российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Около двух десятков вражеских снарядов прилетели на территорию Красногригорьевской и Марганецкой громад. В результате в одном из сел повреждены электросети.

