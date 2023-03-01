Чего хочет добиться Лукашенко в Китае и зачем Кремль плодит новую серию сказок о «биохимических» угрозах со стороны Украины — ISW 1 марта, 08:53 Лукашенко прибыл в Пекин 28 февраля 2023 года (Фото:BelTA/Maxim Guchek/Handout via REUTERS)

Визит Александра Лукашенко в Китай (28 февраля — 2 марта) может стать инструментом налаживания схем обхода санкций между Россией и КНР, тем временем Кремль активизирует информационные операции ради срыва западной помощи Украине.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 28 февраля.

Власти России, похоже, активизируют информационные операции «под ложным флагом», чтобы отвлечь внимание от отсутствия ощутимых успехов на поле боя у армии РФ и замедлить предоставление западных танков и другой помощи Украине на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.

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Среди примеров такой информационной риторики ISW выделяет:

28 февраля Минобороны России ложно обвинило « США и их пособников» в планировании в Украине « провокации с применением токсичных химикатов»;

США и их пособников» в планировании в Украине провокации с применением токсичных химикатов»; аналогично 19 февраля российское Минобороны утверждало, что Украина якобы планирует « атаки под ложным флагом» на радиационно-опасные объекты в Украине — якобы затем, чтобы впоследствии обвинить силы РФ в ударах по таким объектам;

атаки под ложным флагом» на радиационно-опасные объекты в Украине — якобы затем, чтобы впоследствии обвинить силы РФ в ударах по таким объектам; Владимир Путин также заметно возобновил ядерную риторику в российском информационном пространстве.



В ISW полагают, что очевидный всплеск подобных ложных биохимических и ядерных угроз сопровождает информационную операцию России, которая пытается ложно обвинить Украину в подготовке к вторжению в оккупированное Россией Приднестровье (Молдова). Институт изучения войны напоминает, что ранее уже наблюдал корреляцию между подобными российскими кампаниями РФ и реалиями поля боя — особенно когда российские силы были не способны достичь существенного результата в наступательных операциях в Украине. Аналитики ISW прогнозируют, что Россия активизирует такие информационные операции по мере того, как ее наступление в Луганской области «приближается к кульминации», а возможности для украинских контрнаступлений возрастают.

Высокопоставленный представитель Пентагона — заместитель министра обороны США Колин Каль — поддержал неизменную оценку ISW о том, что применение Россией ядерного оружия в Украине крайне маловероятно. США не считают, что Россия применит ядерное оружие, заявил Каль во время во время слушаний в профильном комитете Палаты представителей США 28 февраля. По оценке ISW, постоянные отсылки РФ к ядерной доктрине и соответствующие ядерные угрозы являются частью информационной операции, направленной устрашение Украины и Запада, но не отражают каких-либо реальных намерений России применить такое оружие.

Кремль, вероятно, пытается возобновить еще одну информационную операцию — ложное представление России как открытой для переговоров страны в противовес мнимому отказу «коллективного Запада» вести переговоры. 28 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что РФ якобы открыта для переговоров, но Украина и Запад должны признать новые «территориальные реалии», то есть незаконную аннексию Россией оккупированных территорий Украины. В список этих «условий» он также добавил цели России в войне против Украины, включая смену власти в Украине (что в Москве называют «денацификацией») и устранение способности Украины защищаться от будущих атак России («демилитаризация»).

В этом нарративе Москва, похоже использует белорусского диктатора Александра Лукашенко — в качестве посредника или канала для переговоров с Западом на выгодных для России условиях и дальнейших задержек в поставках критически важных систем западных вооружений для Украины. Во время своей официальной поездки в Китай Лукашенко заявил, что Россия якобы готова предпринять шаги к мирному урегулированию и что существует возможность закончить войну на Украине до того, как Россия переведет свою экономику на военные рельсы. Лукашенко также ложно обвинил Запад и США в принуждении украинских чиновников к отказу от переговоров с РФ. Аналитики ISW полагает, что Кремль и Лукашенко, вероятно, ухватились за публикацию Китаем «мирного плана» из 12 пунктов, чтобы возобновить более раннюю информационную операцию РФ, которую Москва продвигала в декабре 2022 года. Тогда кампания, создающая иллюзию открытости России к переговорам, была направлена ​​на то, чтобы побудить Запад пойти на упреждающие уступки и принудить Украину к переговорам на условиях России. Это, вероятно, способствовало задержке с предоставлением Киеву западных танков и другого оборудования, необходимого для продолжения украинских механизированных контрнаступлений.

Кроме того, во время своего официального визита в Пекин (28 февраля — 2 марта) Александр Лукашенко может содействовать выстраиванию схем обхода санкций между Россией и Китаем. Ранее Deutsche Welle сообщало, что Лукашенко в КНР подпишет большой пакет соглашений о развитии совместных проектов, торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного и политического сотрудничества с Китаем. Лукашенко ранее заявлял, что белорусская оборонная промышленность может производить оружие, поскольку Беларусь имеет доступ к микроэлектронике, оптике и другим импортным компонентам, в отличие от РФ. В ISW предполагают, что Китай может тайно передавать оборудование в Россию через Беларусь.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Владимир Путин в своем обращении к коллегии ФСБ подчеркнул роль Федеральной службы безопасности России в поддержке войны против Украины;



российские войска провели ограниченные наземные атаки в районе Сватово и Кременной и, вероятно, незначительно продвинулись к северу от Кременной;



войска РФ добились тактических успехов на севере Бахмута и продолжили наземные атаки вокруг Бахмута и в районе Авдеевки-Донецка;

Украина продолжает сообщать о возможной подготовке России к возобновлению наступательных операций в Запорожской и Херсонской областях, хотя ISW не отмечает признаков того, что российские войска планируют возобновить наступательные операции на этих направлениях;

Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 109 граждан России, причастных к насильственной депортации украинских детей.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISw

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW