Лукашенко уволил генерала, отвечающего за мобилизацию в Беларуси 12 июля, 20:40 Александр Лукашенко (Фото:Администрация президента Беларуси)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко уволил генерала, который отвечает за мобилизацию.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Беларуси.

В сообщении говорится, что он подписал указ об увольнении Александра Шкиренко с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.

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Его зачислили в распоряжение министра обороны.

Кто займет пост Шкиренко и с чем связано его увольнение — пока неизвестно.

12 июля Лукашенко заявил, что НАТО якобы разрабатывает «стратегические планы нападения на Россию» через территорию Украины и Беларуси.

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