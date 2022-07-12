Лукашенко уволил генерала, отвечающего за мобилизацию в Беларуси

12 июля, 20:40
Александр Лукашенко (Фото:Администрация президента Беларуси)

Александр Лукашенко (Фото:Администрация президента Беларуси)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко уволил генерала, который отвечает за мобилизацию.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Беларуси.

В сообщении говорится, что он подписал указ об увольнении Александра Шкиренко с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.

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Его зачислили в распоряжение министра обороны.

Кто займет пост Шкиренко и с чем связано его увольнение — пока неизвестно.

https://www.youtube.com/watch?v=0hSbgjcfcQg

12 июля Лукашенко заявил, что НАТО якобы разрабатывает «стратегические планы нападения на Россию» через территорию Украины и Беларуси.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Мобилизация Беларусь Александр Лукашенко Война России против Украины

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