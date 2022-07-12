Лукашенко уволил генерала, отвечающего за мобилизацию в Беларуси
Александр Лукашенко (Фото:Администрация президента Беларуси)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко уволил генерала, который отвечает за мобилизацию.
Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Беларуси.
В сообщении говорится, что он подписал указ об увольнении Александра Шкиренко с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси.
Его зачислили в распоряжение министра обороны.
Кто займет пост Шкиренко и с чем связано его увольнение — пока неизвестно.
12 июля Лукашенко заявил, что НАТО якобы разрабатывает «стратегические планы нападения на Россию» через территорию Украины и Беларуси.
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