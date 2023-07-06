Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина 6 июля, 20:33 Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Белорусский диктатор Беларуси Александр Лукашенко убеждает, что Киеву «стоит договориться» с Москвой относительно территориальных претензий России и безопасности Украины.

Об этом сообщает провластное издание Пул Первого.

Он также заявил, что времени якобы осталось мало.

«Сегодня надо одуматься, и пока на столе целый пакет вопросов, по которым можно договориться… завтра это уже будет невозможно», — сказал он.

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Лукашенко провел параллель с Евгением Пригожиным, которого недавно склонял к договоренностям во время попытки мятежа.

«Сегодня, в данный момент, в 11:00 мы еще можем с тобой разговаривать на тему „отдать Шойгу, Герасимова — не отдать, встретиться с Путиным — не встретиться“, он же такие выдвигал условия — но как только погибнет хоть один мирный житель, с тобой уже никто разговаривать не будет и даже я, ты уже будешь террорист, который убивает своих людей», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что объяснял Пригожину, что уже к вечеру ситуация может измениться — и с ним уже никто не будет говорить.

Лукашенко также признался, что боится контрнаступления Украины.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не сядет за стол переговоров со страной-агрессором Россией, если ее оккупационные войска останутся на территории страны.

30 сентября 2022 года он ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

