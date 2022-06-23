«Подготовка провокации»: Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси 23 июня, 11:49 Цей матеріал також доступний українською Режим Александра Лукашенко заявил о «заботе» об украинцах (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Режим Александра Лукашенко решил разрешить украинцам с 1 июля собирать ягоды в ландшафтном заказнике Ольманские болота на территории Беларуси.

Об этом заявили в Госпогранкомитете страны.

Как утверждается, данное решение было принято с учетом «прямой зависимости уровня жизни многих жителей приграничных регионов соседней страны от заготовки и последующей реализации дикороссов».

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Таким образом, гражданам Украины с соответствующими разрешениями обещают беспрепятственное пересечение госграницы в пунктах пропуска Мутвица, Хиничев и Поселок.

В то же время власти Ровенской области предупреждают о готовящейся провокации.

«Просьба ко всем к этому сознательно отнестись и не пересекать государственную границу в связи с тем, что с украинской стороны она закрыта. Собираем ягоды в наших родных лесах. Четкие зоны по решению совета обороны области уже доведены до вас. Только в некоторых общинах это запрещено. В других лесах Ровенской области сбор ягод разрешен», — подчеркнул глава местной ОВА Виталий Коваль.

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