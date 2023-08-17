Лукашенко признал, что часть оккупантов вторглась в Украину из Беларуси 17 августа, 20:48 Александр Лукашенко (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко признал, что некоторые части российских оккупантов наступали из его страны в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину.

Об этом диктатор заявил в интервью пророссийской пропагандистке из Украины Диане Панченко.

«Да, с территории Беларуси отдельные части (Вооруженных сил России — ред.) пересекли границу Украины», — признал Лукашенко.

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Лукашенко сказал, что причину, по которой оккупанты начали полномасштабное вторжение с северного направления в районе Чернобыльского региона, якобы надо спрашивать у президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Лукашенко утверждает, что в этом «было определенное значение».

В то же время диктатор отметил, что якобы не обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным вторжение в Украину перед его началом.

«Вы видели по телевизору его выступление (после начала полномасштабного вторжения — ред.). Я тоже. Это первое. У нас не было никогда разговора. Вот прямо накануне военных действий, что война начнется. Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет предпринимать какие-то действия против Украины, а через несколько дней мы с ним встречались у него в загородной резиденции и обсуждали сложившуюся ситуацию», — говорит диктатор.

По его версии, в это время глава кремлевского режима попросил «прикрыть его, если вдруг что-то произойдет».

Режим Лукашенко поддерживает Россию в полномасштабной войне против Украины. Российские оккупационные войска и танки наступали на север Украины с территории Беларуси. Там размещены установки, из которых по городам Украины запускают ракеты. Россия использует для своей полномасштабной агрессии аэродромы и воздушное пространство Беларуси, белорусскую инфраструктуру и больницы, перевозит по белорусской территории свое оружие и технику и тому подобное.