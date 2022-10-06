Лукашенко привиделась угроза ядерного удара с территории Польши

6 октября, 22:41
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Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS))

Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS))

Беларуси якобы угрожает ядерный удар с территории Польши, поскольку Варшава уже «договорилась» с Вашингтоном о размещении соответствующего вооружения на своей территории.

Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко.

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«Они (власти Польши — ред.) уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет», — заявил Лукашенко.

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При этом диктатор добавил, что вопрос возможного размещения ядерного оружия в Польше он уже обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна обсуждает с США возможное размещение ядерного оружия в рамках Программы совместного использования ядерной энергии НАТО.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

3 октября телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что США разрабатывают план на случай эскалации войны России против Украины, включая использования Москвой ядерного оружия.

3 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что очень серьезно относится к угрозам российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.

В СНБО назвали распространение в западных СМИ новостей о подготовке России к нанесению по Украине ядерного удара очередной стадией информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша НАТО Пропаганда Ядерное оружие Беларусь Александр Лукашенко Ядерная угроза Военная пропаганда Анджей Дуда

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