Лукашенко привиделась угроза ядерного удара с территории Польши 6 октября, 22:41 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS))

Беларуси якобы угрожает ядерный удар с территории Польши, поскольку Варшава уже «договорилась» с Вашингтоном о размещении соответствующего вооружения на своей территории.

Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко.

«Они (власти Польши — ред.) уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием. Нам надо предпринимать меры, у нас его нет», — заявил Лукашенко.

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При этом диктатор добавил, что вопрос возможного размещения ядерного оружия в Польше он уже обсуждал с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна обсуждает с США возможное размещение ядерного оружия в рамках Программы совместного использования ядерной энергии НАТО.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».



3 октября телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что США разрабатывают план на случай эскалации войны России против Украины, включая использования Москвой ядерного оружия.



3 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что очень серьезно относится к угрозам российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.



В СНБО назвали распространение в западных СМИ новостей о подготовке России к нанесению по Украине ядерного удара очередной стадией информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля.