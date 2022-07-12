Лукашенко может получать украденное украинское зерно от РФ в качестве «компенсации» — журналист

12 июля, 02:09
Российские оккупанты вывозят с захваченных территорий украинское зерно (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Российские оккупанты вывозят с захваченных территорий украинское зерно (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)

Белорусский активист и администратор Telegram-канала Беларускі Гаюн Антон Мотолько заявил, что режим Лукашенко может получать украденное украинское зерно «в качестве компенсации».

Об этом сообщает 24 канал.

Он напомнил, что Беларусь закупала ранее зерно в Украине. В данный момент на территории страны фиксируют вагоны с зерном, которые следуют из РФ.

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«Есть предположение, что это завозится в Беларусь как „компенсация“, так сказать, упущенной выгоды… Важно проговаривать, в том числе на уровне официальных лиц Украины, что Лукашенко — это обычный вор, военный преступник, который пытается выжать все, что ему выгодно, из ситуации», — заявил активист.

https://www.youtube.com/watch?v=B2eZBwweWhA&t=2401s
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Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

https://www.youtube.com/watch?v=Kkz8MwJaGgc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Беларусь Зерно Война в Украине Война России против Украины Продовольственный кризис

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