Российские «военкоры» начинают разоблачать ложь Минобороны РФ, сделка Пригожина с Кремлем превращается в абсурд — ISW 7 июля, 09:26 Военный ВСУ на фоне уничтоженной российской техники в селе Новодаровка, Запорожская область (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В российских провоенных пабликах появились упоминания о проблемах оккупационных войск — от отсутствия ротаций до фактов повторных ударов авиации РФ по уже подбитой технике ВСУ. Тем временем соглашение между Евгением Пригожиным и Кремлем вызывает все больше вопросов.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

В течение 6 июля ВСУ провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продолжают усилия, нацеленные на постепенное истощение российской живой силы и логистического обеспечения. Украинские военные сообщили, что ВСУ ведут контрнаступательные действия на Бахмутском направлении, на западе Запорожской области и на западе Донецкой на границе с Запорожской. Геолоцированные кадры, опубликованные 6 июля, свидетельствуют, что украинские войска продвинулись к западным окраинам Клещеевки (примерно 5 км к юго-западу от Бахмута). И в российских, и в украинских источниках также есть данные о контрнаступательных операциях Украины на западе Донецкой области (к югу от Великой Новоселки) и на западе Запорожской области (в районе Орехова). Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что усилия ВСУ по нанесению ударов по районам скопления российских сил сосредоточения необходимы для более широкого контрнаступления и являются одной из причин более медленной скорости наземных атак. Маляр отметила, что только за минувшие сутки украинские войска уничтожили шесть российских складов боеприпасов на Таврическом (Запорожском) направлении, и подтвердила, что удар по Макеевке 4 июля является эффективным примером уничтожения российской артиллерии и техники.

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Российские «военкоры» утверждают, что в отдельных аспектах российские оборонительные операции на юге Украины могут быть далеко не такими эффективными, как это ранее изображали российские источники. В провоенных пабликах заявляют, что некоторые мобилизованные россиян, дислоцированные в Запорожской области, находятся на передовой с октября 2022 года без каких-либо ротаций. Согласно этому сообщению, провести ротацию было невозможно, поскольку нет людей, которыми можно было бы их заменить. Подобные упоминания об острых проблемах с ротациями подтверждает предыдущую оценку ISW о том, что российским силам, вероятно, не хватает боеспособных резервов. Неспособность проводить ротации, скорее всего, приведет к более быстрой деградации российских формирований, которые обороняются от контрнаступления ВСУ на юге Украины, констатируют аналитики. Другие «военкоры» РФ обвинили российские ударные вертолеты в нанесении ударов по уже подбитой украинской военной технике и предположили, что Минобороны России могло использовать эти повторные «попадания», чтобы давать завышенные оценки украинских потерь. Ранее Кремль использовал сообщения о безумно завышенных «потерях» украинской бронетехники, чтобы представить оборонительные операции оккупантов как якобы чрезвычайно эффективные.

Значительную часть сегодняшней сводки аналитики ISW посвятили первым признакам того, что соглашение, заключенное между Кремлем и Евгением Пригожиным при посредничестве Александра Лукашенко, может не выполняться. Лукашенко заявил, что по состоянию на 6 июля ни Пригожин, ни силы ЧВК Вагнера пока не находятся в Беларуси. И хотя полное содержание соглашения не раскрывается, «похоже, ЧВК Вагнера не выполняет свою часть соглашения», предполагают в ISW. Лукашенко утверждает, что по состоянию на 6 июля вагнеровцы находились в своих постоянных лагерях (в России или в Украине), куда они отошли после битвы за Бахмут. Белорусский диктатор также добавил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге или даже в Москве и опроверг сообщения о том, что Беларусь строит новые лагеря для ЧВК Вагнера. По словам Лукашенко, Беларусь предложила вагнеровцам несколько бывших советских военных лагерей, в частности возле Осиповичей Могилевской области. Однако, как намекнул белорусский диктатор, ЧВК Вагнера еще не дала согласия разместиться на этих базах и «имеет другое видение размещения». Лукашенко, однако, опроверг факт расторжения соглашения и отметил, что вопрос передислокации и обустройства ЧВК Вагнера в Беларуси пока «не решен».

Российские источники также указали, что Пригожин находится в России, хотя ISW пока не может подтвердить его местонахождение. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не может и не хочет следить за передвижениями Пригожина. Заявление Пескова является абсурдным, учитывая то, что Кремль и российские силовики имеют возможность задержать Пригожина или ограничить его передвижение в России. «Это особенно абсурдно, если Пригожин действительно смог забрать оружие с объекта ФСБ», — констатируют в Институте изучения войны.

На этом фоне Александр Лукашенко, похоже дистанцируется от сделки, в то же время продолжая восхвалять свою способность быть посредником между Путиным и Пригожиным, тем самым все еще подчеркивая слабость Путина, констатируют в ISW. Лукашенко демонстративно заявил, что вагнеровцы и Пригожин являются россиянами, поэтому вопрос об их местонахождении следует адресовать не ему. Такая риторика белорусского диктатора может свидетельствовать, что он возлагает ответственность за выполнение соглашения на Кремль, а сам дистанцируется от ЧВК Вагнера. Лукашенко также продолжил хвастаться своими «искусными» переговорами с Пригожиным — после того, как в ответ на вопрос журналиста заявил, что власть Путина якобы не была ослаблена во время вооруженного мятежа.

Способность Пригожина свободно действовать в России свидетельствует о том, что он все еще защищен определенными гарантиями безопасности и/или что Кремль продолжает отдавать приоритет подрыву его репутации в России, а не физическому уничтожению или юридическому преследованию Пригожина, считают в ISW. Лукашенко отверг предположение, что Путин может попытаться убить Пригожина в будущем. 27 июня ISW заметил, что Кремль начал информационную операцию, направленную на то, чтобы представить Пригожина коррупционером и лжецом, и с тех пор российские государственные СМИ поддерживают этот нарратив.

Российское оппозиционное СМИ Верстка обнародовало исследование о кампании системного религиозного преследования, которую российские войска и оккупационная «власть» проводят на оккупированных территориях Украины . В нем указано, что с 24 февраля 2022 года оккупанты совершили не менее 109 актов религиозных преследований и уничтожили почти 600 культовых сооружений в Украине. Верстка раскрыла истории людей, которых российские войска и оккупационные власти похитили, арестовали, схватили, пытали и убили за веру. Расследование установило, что православные и протестанты являются наиболее репрессированной группой на оккупированных территориях, но преследованиям также подвергаются католики, мусульмане и Свидетели Иеговы. Верстка привела по крайней мере 43 случая, когда священнослужители становились жертвами репрессий из-за веры, в том числе случаи восьми похищений и пяти убийств. Верстка также сообщила, что по меньшей мере 66 культовых сооружений в оккупированной части Украины были конфискованы или разрушены российскими войсками и превращены в склады, отделы милиции, офисы Национальной гвардии или Единой России.