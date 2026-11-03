Направлялся в Киев. Польскому журналисту, критиковавшему помощь Украине, запретили въезд на три года

Польского журналиста Варзеху не пустили в Украину и запретили ему въезд на три года (Фото: Łukasz Warzecha)

Польскому журналисту Лукашу Варзесе, который ранее выступал с критикой помощи Украине, запретили въезд в страну сроком на три года. Соответствующее решение он получил 2 ноября при попытке пересечь украинскую границу в составе группы журналистов.

Об этом сообщают сам Варзеха, Центр Мерошевского и Polsat News.

Журналист направлялся в Киев в рамках учебной поездки для польских медийщиков, организованной Центром Мерошевского совместно с Украинским институтом.

Реклама

По словам Варзехи, во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска Долгобычув — Угринов у него изъяли паспорт и попросили объяснить цель визита. После этого журналиста отвели в отдельное помещение, где он ожидал решения более семи часов.

Вечером 2 ноября Варзеха сообщил, что получил от Службы безопасности Украины решение о запрете въезда сроком на три года. Официальным основанием для такого ограничения были названы соображения безопасности.

Варзеха — польский публицист, связанный с изданием Do Rzeczy. Он неоднократно критиковал политику Украины в отношении Польши, в частности в вопросах общей истории. Журналист также выступал против масштабной помощи Польши Украине, в частности финансовой поддержки и социальных выплат украинским беженцам.

В то же время официально не сообщалось, связан ли запрет на въезд с публичными высказываниями журналиста.