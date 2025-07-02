Российская оккупационная «власть» заявила, что войска РФ якобы захватили полностью всю Луганскую область Украины, однако даже российские «военкоры» отрицают это утверждение, пишет Институт изучения войны.

Аналитики ISW напоминают, что гауляйтер Луганщины, т.н. «глава ДНР» Леонид Пасечник, 30 июня заявил, что российские войска захватили всю Луганскую область. Однако российские «военкоры» фактически опровергли это утверждение Пасечника, заявив, что оккупанты еще не полностью контролируют села Надия и Новоегоровка (обе к востоку от Боровой на Харьковщине). Один из «военкоров» утверждал, что некоторые приграничные районы до сих пор остаются спорными «серыми зонами».

Инфографика: ISW

Специалисты Института изучения войны также объясняют, почему оккупанты обсуждают захват Луганской области как «второй» за время полномасштабного вторжения. 3 июля 2022 года тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что россияне якобы захватили всю Луганщину. Однако украинские войска впоследствии смогли вернуть позиции в Луганской области во время Харьковского контрнаступления осенью 2022 года, отмечают в ISW. Тогда Силы обороны Украины достигли прогресса в Харьковской, Донецкой и Луганской областях и сорвали планы России по продвижению с северной стороны в направлении «пояса крепостей» в Донецкой области (Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка).

С тех пор российским войскам еще не удалось вернуть значительные участки территорий, освобожденных украинскими войсками во время Харьковского контрнаступления 2022. Свободными остаются Купянск, Боровая, Изюм и Лиман.

Российские войска активизировали наступательные операции на Купянском, Боровском и Лиманском направлениях в начале 2024 года и продолжали попытки продвижения к этим трем населенным пунктам в течение последних полутора лет. По оценкам ISW, в конце ноября 2024 года российские войска контролировали примерно 99% Луганской области и в течение последних семи месяцев пытались захватить последний 1% территории Луганщины.