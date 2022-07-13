В Луганской области два населенных пункта остаются под контролем ВСУ — Гайдай

13 июля, 13:18
ВСУ держат оборону в Луганской области (Фото:Генштаб)

ВСУ держат оборону в Луганской области (Фото:Генштаб)

Украинские военнослужащие держат оборону в Луганской области. Два населенных пункта на окраине области остаются под украинским контролем.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, не уточнив названий этих населенных пунктов.

«Пока наши защитники уничтожают там военную технику российской армии и личный состав, можно говорить, что Луганская область держит оборону», — отметил он.

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Россияне массово воруют украинское зерно с оккупированных территорий, сказал Гайдай.

«Оккупанты вывозят зерно КамАЗами, вагонами. Вывозят технику. Уничтожают книги, которые напечатаны на украинском, или на русском, где упоминается Украина», — добавил он.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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