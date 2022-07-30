Луганские партизаны усложнили россиянам доставку боеприпасов по железной дороге 30 июля, 21:43 На Луганской железной дороге неизвестные сожгли распределительную коробку управления (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Вблизи Сватового Луганской области партизаны сожгли распределительную коробку управления железной дорогой. Подвоз боеприпасов для российских захватчиков теперь затруднен.



Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Луганские партизаны работают: Этой ночью „добрые люди“ уничтожили „шкафчик“ управления железной дорогой возле оккупированного Сватового. Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги», — написал глава ОВА в соцсетях.

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Он отметил, что ранее российские оккупанты использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов на фронт, теперь это сделать будет гораздо сложнее.

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