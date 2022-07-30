Луганские партизаны усложнили россиянам доставку боеприпасов по железной дороге

30 июля, 21:43
На Луганской железной дороге неизвестные сожгли распределительную коробку управления (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

На Луганской железной дороге неизвестные сожгли распределительную коробку управления (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Вблизи Сватового Луганской области партизаны сожгли распределительную коробку управления железной дорогой. Подвоз боеприпасов для российских захватчиков теперь затруднен.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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«Луганские партизаны работают: Этой ночью „добрые люди“ уничтожили „шкафчик“ управления железной дорогой возле оккупированного Сватового. Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги», — написал глава ОВА в соцсетях.

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Он отметил, что ранее российские оккупанты использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов на фронт, теперь это сделать будет гораздо сложнее.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Луганская область Партизаны Сватово Сергей Гайдай Железная дорога Война России против Украины

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