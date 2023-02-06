Так выглядит «русский мир». В Луганской ОВА показали уничтоженный поселок Новоселовское

6 февраля, 17:17
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Россияне полностью разрушили поселок Новоселовское (Фото:Кадр из видео Луганская ОВА/Telegram)

Россияне полностью разрушили поселок Новоселовское (Фото:Кадр из видео Луганская ОВА/Telegram)

Луганская областная военная администрация показала видео полностью разрушенного россиянами поселка Новоселовское в Луганской области.

Поселок в данный момент полностью пуст - местных жителей в нем не осталось. В январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу.

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В материале Главного управления разведки Минобороны Украины Под знаком совы сообщается, что войска РФ могут пойти в новое наступление в Донецкой и Луганской области, а также в Запорожском направлении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=c4ej4Jq-4C8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Луганская область Война в Украине Война России против Украины

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