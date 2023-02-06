Так выглядит «русский мир». В Луганской ОВА показали уничтоженный поселок Новоселовское
Россияне полностью разрушили поселок Новоселовское (Фото:Кадр из видео Луганская ОВА/Telegram)
Поселок в данный момент полностью пуст - местных жителей в нем не осталось. В январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу.
В материале Главного управления разведки Минобороны Украины Под знаком совы сообщается, что войска РФ могут пойти в новое наступление в Донецкой и Луганской области, а также в Запорожском направлении.