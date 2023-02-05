Врага там нет. В Луганской ОВА опровергли захват Белогоровки оккупантами 5 февраля, 10:14 Луганская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска увеличили количество атак в области, но все они были отбиты. В частности, информация о захвате Белогоровки не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Telegram.

«В РФ распространяют информацию о захвате Белогоровки и вывозе оттуда людей — на самом деле враг туда не вошел, наши военные стоят на месте. Захватчики даже не знают, остались ли там люди и сколько их», — отметил Гайдай.

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Он выразил уверенность, что при освобождении коллаборанты убегут из Луганщины, потому что все понимают — повторения 2014 года не будет.

Глава ОВА также сообщил, что передвижение техники и боекомплекта российских войск происходит только ночью, захватчики боятся, что днем накроет украинская артиллерия.

Ранее Гайдай сообщал, что российские войска однозначно готовятся «к чему-то» на восточном фронте.

По данным украинской разведки, кремлевский диктатор Владимир Путин отдал приказ своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта.