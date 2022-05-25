Оккупанты захватили 95% Луганской области — Гайдай 25 мая, 21:58 Цей матеріал також доступний українською Россия уничтожает Луганскую область (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты заняли 95% области, ситуация на Донбассе крайне плохая.

Война России против Украины — главные события 25 мая

В эфире телеканала Настоящее время Гайдай рассказал, что Луганская область продолжает сдерживать российских оккупантов, которые уничтожают украинские населенные пункты, жилые дома, частные секторы и не прекращают обстрелы:



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«Количество обстрелов на квадратный метр просто колоссальное, поэтому приходится чуть-чуть отходить, занимать позиции. Мы все это время сдерживаем огромную орду, пока наши войска перегруппируются, перевооружатся и будут готовы останавливать и дальше переходить в контрнаступление».

Гайдай добавил, что трасса Лисичанск-Бахмут обстреливается, вчера на дорогу вышла вражеская ДРГ и были перестрелки, но в среду по ней удалось завезти гуманитарные грузы.

«Северодонецк не окружен, в городе и селах громады остаются до 15 тысяч жителей, всего на подконтрольной нам Луганской области — более 40 тысяч человек, из них 99% выезжать не хотят», — сказал он.

Ранее Сергей Гайдай говорил, что, по его мнению, эта неделя станет решающей для дальнейшего развития событий в регионе. 25 мая он сообщил, что российские оккупанты подошли ближе к Северодонецку, город круглосуточно находится под вражеским огнем.

Севередонецк под обстрелами. Мы уверены, что взять город у них не выйдет – Александр Стрюк https://www.youtube.com/embed/yfSSmb8UpvI

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