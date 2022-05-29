Закрепились в Тошковке. ВСУ оттеснили оккупантов от трассы Лисичанск — Бахмут

29 мая, 11:25
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Украинские военные вблизи Марьинки Донецкой области, 3 мая 2022 (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные вблизи Марьинки Донецкой области, 3 мая 2022 (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Луганской области украинские военные оттеснили российских оккупантов от трассы Лисичанск — Бахмут, по которой в регион доставляются гуманитарные грузы. Теперь она меньше простреливается.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в воскресенье, 29 мая.

По его словам, оккупанты продолжают обстреливать весь регион. Однако ВСУ удалось выбить врага из Тошковки, а в направлении Камышеваха — Попасная после прибытия подкрепления врага удалось отбросить «на пару километров».

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Гайдай рассказал, что военные РФ остаются в гостинице Мир на окраине Северодонецка, где им удалось закрепиться, и больше не имеют успехов. Областной центр под контролем Украины, в глубь города оккупанты продвинуться не могут.

«Держат наши ребята линию обороны. Ничего он [враг] не занял. Северодонецк — наш», — подчеркнул Гайдай.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 мая оккупанты с помощью артиллерии вели штурмовые действия в районе Северодонецка, бои продолжаются. Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что военные РФ обстреливают город из всего возможного оружия, но им удалось захватить только гостиницу Мир на окраине Северодонецка, а населенный пункт — под украинским флагом. По состоянию на 25 мая оккупанты захватили уже более 95% региона.

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https://www.youtube.com/watch?v=css_M0Wzrwo&t=1s
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Северодонецк Лисичанск Сергей Гайдай Бахмут Война России против Украины

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