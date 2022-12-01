ВСУ в нескольких километрах от Кременной — глава Луганской ОВА 1 декабря, 23:54 Украинские защитники в Донецкой области (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Защитники Украины в Луганской области приближаются к Кременной. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире проекта Freeдом в четверг, 1 декабря.

«Ситуация достаточно сложная, но кардинально отличается с одной и с другой стороны Луганской области… Что касается Донецкого направления — в Белогоровке ВСУ держат оборону, там постоянно идут попытки прорвать линию обороны и захватить этот населенный пункт. Что касается направления Сватово и Кременной — там ситуация на 180 ° другая. ВСУ потихоньку продвигаются вперед… Мы недавно публиковали видео с Кременской подстанции, уничтоженной оккупантами, — она расположена буквально в нескольких километрах от самой Кременной», — рассказал он.



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Гайдай добавил, что каждый метр дается защитникам Украины тяжело, потому что у врага огромное количество техники, они подготовились и заминировали дороги, мосты, здания, лесопосадки, построили укрепрайоны, стянули разные подразделения, в том числе мобилизованных и «вагнеровцев», завербованных в российских колониях. В районе Старобельска находятся вражеские десантники, которых перебросили с Херсонского направления.



Комментируя масштабы разрушений в Луганской области, Гайдай сказал, что после деоккупации территорий каждый населенный пункт нужно будет восстанавливать с нуля, особенно электрику, газо- и водоснабжение. Он подчеркнул, что из-за действий россиян в городах «катастрофические повреждения».