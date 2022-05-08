Украинские военные отошли от Попасной на более крепкие позиции — глава Луганской ОВА 8 мая, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область, заявил Сергей Гайдай (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Украинские военные отошли от Попасной на более крепкие позиции. Об этом в воскресенье, 8 мая, в эфире телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Война России против Украины — главные события 8 мая

Он рассказал, что, кроме Попасной, стрелковые бои продолжаются в направлениях Воеводовки и Белогоровки. Сложной остается ситуация в районах Рубежного, Северодонецка, который оккупанты несколько десятков раз обстреляли накануне, и в Горской общине (Тошковка, Катериновка, Золотое-4).

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«К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной. Потому что, представьте себе, город обстреливали больше двух месяцев — сколько идет большое вторжение России в Украину. Там и бомбы, и ракеты, и мины, и артиллерия — там разрушено все дотла. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые подготовили заранее», — заявил Гайдай.

Он добавил, что Северодонецк является важной целью россиян, где они хотят объявить о захвате всей области и выходе на ее административные границы.



7 мая российские оккупанты сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области. Там от обстрелов прятались около 90 жителей. Гайдай заявил, что предварительно погибли 60 человек. В ночь на 8 мая военные РФ открыли огонь по Шипилово, разрушив двухэтажное здание. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек.



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