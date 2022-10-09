ВСУ освободили еще один населенный пункт в Луганской области — Гайдай 9 октября, 15:09 ВСУ освободили село Стельмаховка Луганской области (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

ВСУ освободили от российских оккупантов село Стельмаховка Сватовского района Луганской области. Это уже седьмой населенный пункт области, освобождение которого официально подтвердили украинские власти.



Об этом днем в воскресенье, 9 октября, сообщил в соцсетях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Удачное контрнаступление ВСУ в Харьковской области создало условия для освобождения Луганщины. 5 октября глава областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганской области. По состоянию на 7 октября было известно об освобождении семи населенных пунктов области.

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Луганщина, которая к началу полномасштабной войны 24 февраля уже была оккупирована РФ на 70%, с начала июля 2022 года почти полностью оказалась под российскими захватчиками. В то же время борьбу там продолжали местные партизаны.

Россия организовала в Луганской области и других оккупированных территориях Украины незаконный «референдум», которым создала повод для их аннексии. 30 сентября Россия официально заявила о «присоединении» захваченных украинских территорий — соответствующие «договоры» подписал Путин и гауляйтеры Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, который проводится без законных основ, с фальсификациями и под вооруженным давлением, равно как и аннексии украинских территорий.