ВСУ ночью разбили колону оккупантов на Сватовском направлении — Луганская ОВА

3 марта, 20:21
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Луганская ОВА/Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (Фото:Луганская ОВА/Facebook)

На Сватовском направлении в Луганской области ВСУ разбили колону российской техники.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«На Сватовском направлении спокойнее. Прошлой ночью наши воины накрыли вражескую колонну, у врага многочисленные потери — как человеческие, так и в технике», — сказал Гайдай.

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Он добавил, что на Кременском направлении россияне поняли, что атаки малыми группами оказались не эффективными, теперь оккупанты бросают в бой более тяжелую технику.

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«Появился уже новый Терминатор — боевая машина поддержки танков (предыдущей наши защитники уничтожили)», — отметил Гайдай.

Также, по его словам, в районе Белогоровки несколько дней подряд шли тяжелые бои, а оккупанты расстреливают украинские позиции снарядами крупных калибров.

Ранее Гайдай сообщал, что погодные условия в Луганской области не позволяют оккупантам активно использовать тяжелую бронетехнику.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ)

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